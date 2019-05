¿Regresará Ghostbusters: The Videogame?

Atari lanzó en ese entonces Ghostbusters: The Video Game , un proyecto tan ambicioso que no sólo incluía las actuaciones de los actores originales de las películas ochenteras (Dan Aykroyd, Harold Ramis, Bill Murray y Ernie Hudson), sino además un guion co-escrito por Aykroyd y Ramis, autores de las películas.

Pues bien: no nos califiquen de crueles por antojarlos con esto, pues resulta que el sitio Game Rating descubrió que una página taiwanesa enlistó un título denominado Ghostbusters: The Video Game Remastered para Xbox One. ¡Una versión remasterizada, para plataforma de actual generación!

Aunque es curioso que no esté listado para otras plataformas, tiene sentido pensar que el juego fue originalmente programado en Xbox 360 (y de hecho, la versión para PlayStation 3 y PC lucía muy inferior).

Esta información no es oficial, por lo que no existe fecha de estreno, pero sin duda nos gustaría revisitar esa divertida aventura. ¿Y a ustedes?