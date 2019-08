Regresarán videojuegos clásicos de Aladdin y The Lion King

Lo que inició esta semana como un rumor, hoy es una confirmación: ¡los legendarios videojuegos de Aladdin y El Rey León llegarán a consolas de actual generación!

Se trata del pack Disney Classics: Aladdin and The Lion King, el cual no solamente incluirá versiones mejoradas de ambos videojuegos emulando las versiones de SEGA Genesis de 1993 y 1994 sino además ofrecerán las adaptaciones para Game Boy y Super Game Boy de aquél entonces, sino también la versión SNES de The Lion King (omitiendo por completo la versión de Capcom, pues esta compilación la hace Disney Games).

Este es el trailer que anuncia oficialmente Disney Classics: Aladdin and The Lion King.