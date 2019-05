Remake de Jacob’s Ladder con Karla Souza… ¿ se estrenará este año?

Hace algunos meses se habló discretamente de un remake de lo que en América Latina conocimos como Alucinaciones del pasado (1990). Tras un largo silencio e incluso rumores sobre su cancelación, Deadline informó que la nueva Jacob’s Ladder sí se estrenará este 2019.

Lo curioso es que no llegará a salas de cine, pero tampoco directo a video, pues el sistema DISH tomó la premiere para transmitirla el mes de julio a sus suscriptores en los Estados Unidos. Este peculiar remake es dirigido por David M. Rosenthal (The Perfect Guy) con un guion de Sarah Thorp y Jeff Buhler, y las actuaciones de Michael Early (Seven Pounds), Jesse Williams y la mexicana Karla Souza.

¿Llegará a México? Podríamos pensar que la presencia de Souza podría llamar la atención de alguna distribuidora local, pero habrá que esperar.

Lo interesante seria revisitar aquella película original con Tim Robbins, que resultó tan oscura y siniestra, que fue una de las inspiraciones para la saga de videojuegos de terror de Silent Hill.