CBS ha renovado su serie Evil para una segunda temporada tras sus altos números de audiencia.

La serie sigue a una psicóloga algo escéptica que se dedica a investigar sucesos paranormales, como supuestos milagros, posesiones demoníacas y otros sucesos extraordinarios, junto a un aprendiz de sacerdote y un contratista de clase obrera, con el fin de comprobar si hay una explicación lógica o no.

Katja Herbers, Mike Colter, Asif Mandvi, Kurt Fuller, Christine Lathi y Michael Emerson, protagonizan la serie.

Además, CBS ordenó temporadas completas para sus series: All Rise, Carol’s Second Act, The Unicorn y Bob Hearts Abishola.