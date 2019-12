Renovada para una segunda temporada – Green Eggs and Ham

Netflix ha renovado Green Eggs and Ham para una segunda temporada, así lo confirmó Deadline.

Esta aclamada serie de animación en 2D está basada en la historia del mismo nombre de 1960, escrita por Theodor Seuss Geisel, aka Dr. Seuss.

Green Eggs and Ham sigue a Sam, quien persigue a Guy para que coma su platillo: huevos verdes con jamón, aunque él se niega.

De acuerdo con la sinopsis oficial, las aventuras de este peculiar dúo continuarán en esta segunda temporada que los llevará alrededor del mundo y fuera de sus zonas de confort, ya que quedarán atrapados entre dos lados de un delicioso conflicto.

La nueva temporada se titulará Green Eggs and Ham: The Second Serving y contará con 10 episodios de media hora cada uno.