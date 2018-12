¡Renovada para una segunda temporada! – Tell Me a Story

¡Muy buenas noticias para los fans de esta adaptación estadounidense!

CBS All Access ha decidido renovar su thriller psicológico “Tell me a Story” del creador Kevin Williamson (The Vampire Diaries, Dawson’s Creek) para una segunda temporada.

En su primera entrega la serie reimagina y entrelaza las historias clásicas Los Tres Cochinitos, Caperucita Roja y Hansel y Gretel, en la ciudad de Nueva York.

El elenco está conformado por James Wolk, Dania Ramirez, Danielle Campbell, Dorian Missick, Michael Raymond-James, Davi Santos, Sam Jaeger, Zabryna Guevara, Paul Wesley y Kim Catrall.

Por el momento se desconocen que actores volverán para esta segunda entrega, pero se sabe que contará con nuevos personajes y cuentos de hadas.

El final de la primera temporada debutará el 3 de enero por CBS All Access.