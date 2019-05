¡Renovada para una segunda temporada! – What We Do in the Shadows

¡Esta comedia vampírica se prepara para otra mordida más!

FX ha decidido renovar What We Do In The Shadows para una segunda temporada, que debutará en 2020.

Creada por Taika Waititi (Thor: Ragnarok) y Jemaine Clement, la serie sigue a tres vampiros, Nandor (Kayvan Novak), Lazslo (Matt Berry) y Nadja (Natasia Demetriou), que han vivido juntos por cientos de años en Staten Island, Nueva York.

Ellos recibirán una visita inesperada del oscuro líder, Baron Afanas, quien les recuerda a los vampiros lo que inicialmente se les encomendó: dominar totalmente el Nuevo Mundo. Pero, ¿cuál es exactamente la mejor manera de lograr dicha dominación?

La primera temporada de What We Do In The Shadows consta de 10 episodios y llegará a su fin este 29 de mayo (EUA). En Latinoamérica, la serie se estrenará el 4 de junio a las 9:30 pm (MEX) a través de FOX Premium.