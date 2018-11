¡Muy buenas noticias para todos los fans de Bosch!

Antes del debut de la quinta temporada, Amazon ha decidido renovar la serie para una sexta temporada.

Esta noticia llega después de que han finalizado las grabaciones de la nueva entrega, programada para estrenarse en 2019.

Anteriormente se dio a conocer que Ryan Hurst de Sons Of Anarchy y Chris Vance de Transporter, formarán parte del elenco de la quinta temporada.

Basada en las novelas de Michael Connelly, la serie gira en torno a un detective implacable de homicidios que trabaja para resolver el asesinato de un niño de 13 años, mientras que es juzgado en una corte federal por el asesinato de un asesino serial.

Titus Welliver (Lost), Jamie Hector (The Wire), Amy Aquino (Being Human), Madison Lintz (The Walking Dead) y Lance Reddick (The Wire), protagonizan la serie.