¡Buenas noticias para los fans de estas sirenas de Bristol Cove!

Freeform ha renovado Siren para una tercera temporada. La renovación llega un mes antes del estreno de la temporada 2B el jueves 13 de Junio (Estados Unidos).

Siren sigue a Ryn, una sirena que se adentra al pueblo de Bristol Cove en búsqueda de su hermana, quien ha sido capturada accidentalmente por un pescador.

En la segunda temporada, las sirenas vuelven a la tierra, luego de que un ataque a una plataforma petrolera crea consecuencias mortales para ellas.

La serie está protagonizada por Eline Powell (Game of Thrones), Alex Roe (The 5th Wave), Fola Evans-Akingbola, Ian Verdun y Rena Owen (The Orville).

En Latinoamérica puedes ver la serie a través de Canal Sony.