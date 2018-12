Renovado por una segunda temporada – My Next Guest Needs No Introduction

David Letterman seguirá lejos del retiro y volverá a Netflix en algún punto del 2019 porque la plataforma de streaming ha renovado su talk show llamado My Next Guest Needs No Introduction para una segunda temporada.

Al igual que la temporada debut, la nueva entrega tendrá seis episodios donde el famoso conductor tendrá diferentes invitados de gran renombre que como lo dice el título del show ‘no necesitan presentación’. La primera temporada obtuvo una nominación al Emmy en la categoría de Serie o Especial Informativo.

My Next Guest Needs No Introduction logró la renovación para este tipo de shows en Netflix después de la cancelación de otros como Chelsea con Chelsea Handler que tuvo dos temporadas, el show semanal de Joel McHale y el de Michelle Wolf que ambos fueron cancelados después de una primera temporada.