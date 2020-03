¿Respetará Craig Mazin la sexualidad de Ellie en la adaptación para HBO? – The Last Of Us

Seguimos hiperventilando ante la gran noticia: el talentoso Craig Mazin (Chernobyl) será el artífice de la adaptación de los videojuegos The Last of Us, exclusivamente para HBO de la mano de PlayStation Productions.

Sin embargo, entre vítores y júbilo por parte de los fans, comenzó a gestarse una importantísima pregunta: ¿respetarán la sexualidad de la coprotagonista, Ellie?

Desde el DLC Left Behind se insinuó que Ellie era lesbiana, al percibirse una relación muy cercana a su amiga Riley. Pero en el reciente trailer del videojuego The Last Of Us: Part II se confirmó que, efectivamente, Ellie tiene dicha orientación sexual.