Rest in Pieces – American Horror Story

Stacey está realizando la historia de Redwood y sabe quiénes son ellas. Así que Brooke le propone un trato, le van a cobrar todo lo que sucedió si ella promete no abrir la boca. Además de que le asegura que Margaret Booth es la verdadera asesina. Como era de suponer Stacey será asesinada pero no por Brooke ya que Donna la detiene. Ahora resta saber si las dos lograran ser las chicas del final.

Margaret tiene un plan, este es conseguir a la mayor cantidad de asesinos para poder asesinar a todos los músicos. Ella quiere convertir Redwood en un in memorial de músicos para asegurarse visitas y tener mucho dinero. Bruce y Ramírez se unen al plan, aunque The Night Stalker deja en claro que no asesinara a Billy Idol.

La mayoría de los fantasmas quieren torturar a Jingles por haber sido quien los asesinó. Aunque en medio del ataque a él descubren que Montana fue quien llevó a Ramírez al campamento. Es así como a pesar de haber vivido un gran momento romántico con Trevor quien asegura querer estar con ella por siempre, Montana lo aleja ya que siente que todo lo que toca lo arruina.