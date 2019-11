Retoma y expone una alegre y mágica festividad mexicana, pero…

Cuando hablamos del Día de Muertos , celebración que honra a nuestros muertos y que se realiza los días 1 y 2 de Noviembre y está vinculada a las celebraciones católicas de Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos , sin duda sabemos que es una de las festividades más emblemáticas e importantes de nuestro país, y por ello no es extraño que llegue a nuestra memoria la cinta Coco de Disney y Pixar , una sensible producción que retrata de manera respetuosa una celebración ancestral que forma parte inherente de nuestra cultura. Es por eso que cuando el director Carlos Gutiérrez Medrano y el equipo mexicano de Metacube se enfrentaron a la problemática norteamericana que les aventajó y ganó los derechos para lanzar primero su producción. Ellos tuvieron que esperar 2 años más para tener la oportunidad de mostrar su propia visión de una brillante alegoría con la película Día de Muertos , producción que prometía desbancar lo hecho por la compañía del ratón, o al menos eso creían.

La historia nos lleva a un pequeño pueblo en México donde los espíritus regresan una vez al año durante el Día de Muertos . Ahí vive Salma , una joven de 16 años que es la única en el pueblo que no puede traer y honrar a nadie pues no conoce el paradero ni identidad de sus padres. Desde pequeña lo ha investigado sin éxito, hasta que un día junto a sus amigos Jorge y Pedro , descubren una pista que los lleva por un camino lleno de aventuras, fantasmas, calaveras y un hombre sumamente misterioso.

Pero…

El reparto de doblaje compuesto por Memo Aponte, Alan Estrada y Fernanda Castillo, se encuentra sumamente limitado por la película, pues no solo se tienen diálogos paupérrimos, falsos y sin sentimiento, sino que también la construcción de los protagonistas es nula y no da oportunidad a que se ahonde en ellos y en su interior; no se permite conocerlos, por lo cual los pequeños del hogar puede que no encuentren en esta cinta elementos o personajes con los que puedan crear un vínculo de complicidad, de empatía, ni por las propias calaveritas que acompañan a los personajes y que juegan un rol netamente cómico, pues se sienten desentonadas y burdas. Se suman elementos caóticos que acompañados también por las limitantes de su animación, que carece de la fluidez deseada, ocasionando así una decepción y un mal sabor de boca ante lo presenciado en pantalla.