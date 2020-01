¿Retomará George Lucas el control de Star Wars?

Tal como Palpatine (“Unlimited poweeeer!”), el creador de la saga Star Wars podría regresar a Lucasfilm y retomar el control de todo.

Al menos eso es lo que dice el rumor que publicó We Got This Covered, cuyas fuentes aseguran que ya hay negociaciones para que George Lucas y Lucasfilm establezcan alianzas, luego de los resultados con la reciente trilogía (y la pésima película de Han Solo).

Lo interesante es que al parecer Lucasfilm es la parte que está en la posición de solicitud, pero que Lucas pide como condición el control creativo ABSOLUTO de la franquicia que él creó hace décadas.