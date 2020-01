¡Retrasan la película hasta 2021 (y sigue sin director)!

Cambios de director, guiones que pasan de historia adulta a origen, retrasos constantes… ¡vaya que ha sido desafortunada la adaptación de Uncharted a la pantalla grande!

Esta vez se trata de un “ligero” atraso, pero que por alguna razón nos hace pensar que no será el último, pues el proyecto sigue sin director, luego de que como informamos, Travis Knight (Bumblebee) abandonara el cargo al ir en pos de la nueva película de Spider-Man.

THR informó que la nueva fecha de estreno para Uncharted es el 5 de marzo de 2021, unos 3 meses después de la fecha anterior, 18 de diciembre de 2020.

De hecho, aunque se sabe que Sony Pictures está considerando a Ruben Fleischer (Zombieland: Double Tap) como director, no hay fecha de inicio de filmación, por lo que no sería descabellado deducir que esta no será la última vez que se atrase la película.

¿Qué sucederá con Tom Holland y el rumorado Mark Wahlberg? Habrá que esperar si ambos tienen la agenda libre para cuando se defina bien esta adaptación de la famosa saga de videojuegos para las consolas PlayStation.