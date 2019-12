Retroseries #54: The X-Files – The X-Files

Un nuevo inicio para Retroseries , ya no importa cuánto tiempo hace que cada serie terminó o lo que haya durado sino que huella dejó. En cada entrega un informe sobre el pasado, presente y futuro de cada serie. Hoy: la multipremiada The X-Files .

Orígenes

En los 90 , un joven Chris Carter tuvo la oportunidad por parte de Fox a desarrollar un show. ¿La idea? Inspirado por el escándalo de Watergate , Dimension desconocida y variados informes que sugerían la desaparición de personas por abducción de extraterrestres, Carter usó a su favor la química de los protagonistas de Los Vengadores para crear a los agentes Murder y Scully en una serie llamada The X−Files .

Inicialmente tanto Carter como Fox creían que el show no pasaría las tres temporadas, pero la enorme repercusión alargó la serie hasta la 9 temporadas.

La dinámica de los protagonistas

Uno de los focos principales de la serie era el desarrollo de sus dos protagonistas: Murder y Scully, que sus polos opuestos (Murder, el intuitivo creía fehacientemente en la vida extraterrestre, mientras que Scully, la racional, era escéptica) no podían evitar generar una gran tensión sexual. Pese a que en la vida real ambos protagonistas no tenían la mejor relación, cada episodio más allá del argumento no dejaba de sorprender.

Dato de color: En la vida real tanto Murder como Scully tenían ideologías opuestas a la de sus personajes.