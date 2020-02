Revelan su duración… ¡y es la más larga da todas las películas James Bond 007!

Ya queremos que llegue el 10 de abril, para ver por fin la última aventura de James Bond 007… al menos con el rostro de Daniel Craig.

Pero quizás no sea buena idea comprar un refresco tamaño jumbo junto con esas ricas palomitas, pues la duración de No Time to Die es muy extensa. De hecho, ¡es la más larga de las películas Bond!

AMC Theatres publicó en sus carteleras que la duración de Sin tiempo para morir será de 163 minutos (2 horas 43 minutos), convirtiéndose en la más larga de toda la franquicia, aunque Daniel Craig se quedará a unos 100 minutos de alcanzar a Roger Moore como el actor que más tiempo ha interpretado en la pantalla grande a James Bond… ¡con más de 800 minutos!

Estas son las películas de mayor duración en la saga:

No Time to Die – 163 mins

– 163 mins Spectre – 148 mins

– 148 mins Casino Royale – 144 mins

– 144 mins Skyfall – 143 mins

– 143 mins On Her Majesty’s Secret Service – 142 mins

– 142 mins Die Another Day – 133 mins

– 133 mins Licence to Kill – 133 mins

¿Listos para ver esta gran película?