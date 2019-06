Se trata de la conclusión del la serie de películas anime que Hideaki Anno ha producido los últimos años, como una reinvención de la saga que en los años 90 nos volvió locos, aunque dejó decepcionados a muchos con su peculiar final (que seguramente ya han visto en Netflix estos días).

El avance se estrenará de forma simultánea el 6 de julio en Japón, la Anime Expo de Los Ángeles, Shangai, la Japan Expo en París “y en todo el mundo” (aunque no se especifica cómo lograrán eso último, pero suponemos que en algún momento liberarán el avance en redes sociales o YouTube).

Adicionalmente se anunció una app llamada EVA-EXTRA que podrá descargarse desde el 1 de julio y que mostrará información de lo que llaman “Operación 0706”, aunque al parecer, sólo estará disponible en dispositivos iOS y Android de aquellas regiones.

¿Les emociona esta conclusión? ¿Superará las expectativas de millones de fans, ansiosos de un final digno para Evangelion?

Shin Evangelion Gekijō-ban: || se estrenará en el año 2020, pero pueden adquirir los primeros Blu-ray de la tetralogía Rebuild of Evangelion llamados Evangelion: 1.0 You Are [Not] Alone, Evangelion: 2.0 You Can [Not] Advance y Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo que distribuye ZIMA Entertainment.