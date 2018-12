Revive lo mejor de AMC 2018 en la víspera de Año Nuevo

Los últimos días del año son perfectos para repasar lo mejor que vimos en el año, todo esto como ritual para estar listos para las nuevas temporadas que llegarán en los próximos meses. Y para tu deleite, AMC te invita a que repases lo mejor de su programación justo en el último día del 2018.

Es así que el 31 de diciembre en punto de las 11 am podrás ver de nuevo los mejores episodios de las últimas temporadas de Ride with Norman Reedus, Fear the Walking Dead y de la serie debut, The Terror.

Todo comienza con la serie reality del protagonista de The Walking Dead, Norman Reedus quien recorre distintas ciudades para conocer la cultura local y celebrar a los mejores y más brillantes coleccionistas, mecánicos y artesanos. Esto en punto de las 11 am.