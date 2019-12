Rey y Finn afirman que difícilmente vuelvan a la franquicia

A las declaraciones de Oscar Isaac se suman John Boyega y Daisy Ridley, quienes también se quieren alejar de Star Wars.

John Boyega (Finn) reveló en una entrevista para Variety: “Disney+ no es para mi. Voy a ver todo lo de Star Wars en Disney+, pero me quedo en las películas. Y solo podría regresar al cine siempre y cuando Daisy y Oscar también estén en el proyecto”.

Por otro lado, Daisy Ridley (Rey) también comentó en una entrevista para Variety que esta podría ser su última aparición: “Simplemente no se si algo podría superar esta película, honestamente. Creo que es una gran historia y al mismo tiempo una gran conclusión, y aunque los personajes continuarán existiendo en cierto modo, tendría que ser algo demasiado extraordinario lo que me hiciera regresar a Star Wars, y no se si es posible”.

Todo parece indicar que el final del Episodio IX será la última aparición de varios personajes ¿Es esto una suerte de spoiler sobré lo que sucederá en la película o solo nos están distrayendo?