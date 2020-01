Rian Johnson anticipa lo que buscará hacer en la secuela

Knives Out fue nominada al Oscar como Mejor Guión Original, pero la franquicia no se quedará con eso, ya que Benoit Blanc regresará para hacer una secuela.

Johnson está explorando una secuela que seguiría al personaje de detective de Daniel Craig, un inteligente detective con un acento del sur muy pronunciado y en una entrevista con Variety, dejó entrever de qué se tratará: “Lo divertido es pensarla en el contexto de Agatha Christie y Poirot o Miss Marple. De esa manera el cielo es el límite”.

Según Johnson, lo próximo de Knives Out no se tratará solo de Benoit Blanc y de su historia personal, sino que será un nuevo misterio a descubrir: “El tema es ‘¿Cuál es el próximo caso?’ No se trata de construir una mitología alrededor del personaje”.

Knives Out competirá contra Parasite, 1917, Once Upon a Time in Hollywood y A Marriage Story en los Oscar.