Rian Johnson nos adelanta más detalles sobre Knives Out

“La idea era tomar todo lo que me encanta de una gran historia de Agatha Christie y ponerla en una nueva historia original ambientada en la América moderna”, dijo Johnson.

Aquí Christopher Plummer interpreta a Harlan Thrombey , un autor de una serie de novelas de misterio que sospechosamente muere durante una reunión con su familia no tan agradable, incluida su hija Linda (Jamie Lee Curtis), su hijo Walt (Michael Shannon), y su nieto Ransom (Chris Evans). Rian Johnson explicó que “Harlan ha construido este imperio masivo y tiene un grupo de niños y sus familias que son todos adultos y todos, en mayor o menor medida, viven en base a su éxito. Cuando la fortuna de la familia está en juego, es cuando comienzan a lanzarse los cuchillos”.

Knives Out también le da a Evans la oportunidad de interpretar un papel totalmente diferente al Captain America . “Chris es un excelente actor que puede hacer diferentes roles, y este es un gran cambio respecto a lo que le hemos visto hacer últimamente. Interpreta al nieto de Harlan, quien tiene una actitud engreída y un encanto diabólico. Es muy divertido verlo”.

Una vez que Harlan muere, es cuando el detective sureño Benoit Blanc (Daniel Craig) entra en escena (Lakeith Stanfield y Noah Segan interpretan a oficiales de la policía local que también investigan el asesinato). Craig rara vez puede sacar a relucir sus habilidades de comedia y Johnson dice que el actor realmente “lo pasó genial. No es una caricatura, ni demasiado loco, pero es muy divertido”.

Ana de Armas (Blade Runner 2049) es Marta, la enfermera de Harlan y una de las pocas personas que no son miembro de la familia Thrombey. “Ella estaba muy cerca de él cuando murió”, explicó el director. “Así que ella tiene un papel central en eso. Con una película repleta de tantos nombres de alto perfil, el hecho de que Ana realmente esté en el centro de la película de alguna manera y pueda estar a la altura de todos ellos, me hace amarla hasta la muerte, por así decirlo.”

El elenco estelar de Knives Out, también incluye a Toni Collette, Don Johnson y Katherine Langford, y respecto de la gran cantidad de estrellas de alto perfil, Johnson señaló: “Estaba un poco nervioso por ello. Siempre tuve mucha suerte y he tenido grandes experiencias con todos mis actores, pero no sabía qué esperar. La verdad es que todos hicieron clic, se divirtieron mucho y hubo una experiencia increíblemente maravillosa para filmar, especialmente en las escenas de grupo cuando estaban todos juntos. Todos estaban jugando uno contra el otro y todos se estaban divirtiendo tanto que era contagioso”.