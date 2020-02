Rian Johnson opina por primera vez sobre el Episodio IX

The Rise of Skywalker ha dividido a los fanáticos. Si bien a muchos fanáticos les encantó el final, hay otros detractores que sienten que la historia falló en varios lugares.

El cineasta que llevó adelante The Last Jedi fue entrevistado por MTV News y confirmó que vio la secuela de JJ Abrams: “La pasé genial, hombre, me sentí muy orgulloso”, reveló Johnson, quien estuvo a punto de dirigir la última entrega también.

“Ver el corazón y el alma que JJ puso en la película y ver como mis amigos que estaban en la película concluyeron todo… para mí, como fanático de Star Wars, fue una experiencia realmente especial”, agregó el director.

Si bien Johnson seguirá siendo un fan de Star Wars, ahora se tendrá que enfocar en la historia que querrá contar en la secuela de la genial Knives Out.