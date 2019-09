Richard Dormer se suma al reparto de la adaptación de Discworld – The Watch

¡Richard Dormer, aka Beric Dondarrion de Game Of Thrones, ya tiene una nueva serie!

El actor se ha unido al reparto de The Watch, serie televisiva de BBC America basada en “City Watch”, una novela spinoff de la saga de fantasía y comedia escrita por Sir Terry Pratchett (Good Omens), “Discworld”.

The Watch se desarrolla en la ciudad ficticia de Ankh-Morpork, donde se ha legalizado el crimen, y se centra en una banda de policías inadaptados que intentan salvar a su ciudad de la anarquía total.

Dormer le dará vida a Sam Vimes, el capitán de esta banda conocida como The Watch, quien ha sido desautorizado por una sociedad fracturada que redujo la jurisdicción de su departamento a casi nada.

Además de Dormer, Adam Hugill (1917), Jo Eaton-Kent (Don’t Forget The Driver), Marama Corlette (Blood Drive) Lara Rossi (Crossing Lines) y Sam Adewunmi (The Last Tree), protagonizarán la serie.