Richard Linklater rodará una película musical a lo largo de 20 años

Aunque muchos esperábamos una continuación de Boyhood, Richard Linklater ya tiene un nuevo proyecto que le tomará no 12 años, sino 20 para terminar su rodaje. Se trata de la adaptación de Merrily We Roll Along, obra musical escrita por George Furth y musicalizada por Stephen Sondheim.

Esta adaptación cinematográfica contará con la participación de Beanie Feldstein (Booksmart), Blake Jenner (Everybody Wants Some!!) y Ben Platt (The Politician). La historia gira en torno a Franklin Shepard (Jenner), un talentoso compositor de musicales de Broadway que abandona todo para convertirse en un director de cine en Hollywood. La narración de la historia comienza siendo él ya exitoso, punto desde donde hará memoria de su carrera artística.