Rick voló junto a Jadis, se salvó y las redes EXPLOTARON al respecto – The Walking Dead

Lo viste en tu TV, lo leíste en nuestro recap: RICK NO MURIÓ. What comes after, el último episodio de The Walking Dead, debía ser el último del ex Sheriff en el mundo apocalíptico, pero no fue así: Jadis / Anne se salvó y LO salvó por su contacto especial con la gente del bendito helicóptero (sí, ¡nosotros también queremos saber quiénes son de una vez!). Como dijimos muy bien en un artículo de la semana pasada, Rick no muere física, pero suponemos que sí anímicamente. O sea, nuestra teoría ronda en pensar que el mayor de los Grimes volverá, pero siendo otro. Ya ahondaremos en ello.

A favor o en contra, lo cierto es que los fans se manifestaron de forma candente en las redes sociales. En esta nota te dejamos las mejores reacciones ante el hecho inapelable: Rick sigue con vida y hay esperanzas que la serie tome un camino MUY interesante a partir de este momento.