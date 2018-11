Rick y Michonne ¿tuvieron un hijo? y los fans se expresaron en las redes – The Walking Dead

Who are you now? no fue el primer episodio de The Walking Dead sin que todo girase alrededor de un grupo de sobrevivientes que era liderado por Rick Grimes: fue el primer episodio en el que vemos eso y que su descendencia es lo que vale. ¿Estamos hablando de Judith? ¡NO! En un momento del episodio escuchamos un pequeño “mamá” que fue dirigido a Michonne… y no fue de la joven tiradora… FUE DE SU HIJO, el mismo que ¿fue fruto? de su relación con Rick.

Tremendo.

Lo teorizamos en esta nota, y mientras lo escribíamos no estábamos muy seguros, pero se dio. Rick y Michonne procrearon a un niño, y él será la continuación del legado Grimes (recordemos que Judith es más Walsh que Grimes…).

Como nosotros, las redes estallaron, y así fue como reaccionaron.