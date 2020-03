Rivit TV lanza plataforma en la que tú decides cuáles shows se hacen serie

Rivit TV anunció que el 24 de marzo lanzará su novedosa plataforma streaming que permite al público, bajo el slogan Choose The TV that Get Made (¡Elige La Programación Que Creamos!), elegir qué shows se hacen serie y cuánto cuesta cada episodio y temporada completa.

No hay una suscripción al servicio, el usuario solo paga por el programa original que quiera ver, sin comerciales. Los consumidores hacen una aportación, simplemente eligiendo un precio entre $.99-$2.99 dólares por episodio de la temporada y mientras más personas aporten, el costo baja. Todos pagan el precio más bajo o inclusive, por debajo de su aportación. Cuando la serie obtiene fondos durante la ventana de recaudación de 50 días, los fans tienen el programa y reciben los otros dos títulos del paquete gratis.

El mismo día de su lanzamiento, la plataforma streaming debutará el primer paquete de tres pilotos gratis de las series/telenovelas de drama original (cada una de 20 episodios) a nivel mundial.

Rivit TV ofrece tres series originales en su paquete inicial, incluyendo el drama Coyote Hills, el melodrama Fabric of Lies y el drama en idioma español, La Leona.

Los episodios pilotos se transmitirán gratuitamente en la página web de Rivit TV.