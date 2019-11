Rob Zombie nos lleva por un alocado viaje al infierno, pero…

Rob Zombie tiene una gran carrera como artista. Inició por allá de la década de 1980 cuando fundó White Zombie, banda con la cual logró un éxito moderado que le permitió incursionar en la silla del director y dirigir todos sus videos promocionales. Tanto la música como los videos de la banda incluían fuertes referencias al horror clásico, a los filmes de terror de la década de 1970 con los que creció en su natal Massachusetts. Uno de esos films era The Texas Chain Saw Massacre (1974), el mismo que tuvo gran influencia en su estilo cinematográfico posterior. De hecho, esa película sirvió como influencia directa para que Rob Zombie escribiera su primer trabajo de formato largo, el ya clásico de culto House of 1000 Corpses (2003). Dicha película recibió buenas críticas ya que Rob logró capturar la esencia de una verdadera slasher movie llevándola al extremo en esta historia en la que 4 desafortunados jóvenes acaban como prisioneros de una familia de asesinos seriales, los Firefly.

A esta historia le siguió la excelente The Devils Rejects (2005), que es una road movie en la que 3 miembros de la familia Firefly, Baby (Sheri Moon Zombie), Otis (Bill Moseley) y el Capitán Spaulding (Sid Haig) huyen de las autoridades dejando una estela de sangre y muerte a lo largo de su camino hasta que al final son emboscados por el sheriff terminando así con el sendero de destrucción. La película recibió buenas comentarios por parte de los fans y de la crítica, y se convirtió rápidamente en un film de culto. En parte fue porque a pesar de presentar una cadena de sucesos tan violentos como carentes de sentido, logra ir construyendo cada uno de los personajes hasta el final donde presenta un momento intenso en donde la familia Firefly recibe un justo destino por sus actos.

14 años después del perfecto final de la familia Firefly, Rob Zombie nos sorprendió al anunciar un nuevo film que completaría la trilogía.