Robert Aramayo de Game Of Thrones será el protagonista de la serie – The Lord of the Rings

¡De un mundo medieval mágico a otro!

De acuerdo con Deadline, el actor Robert Aramayo, quien interpretó al joven Ned Stark en Game Of Thrones, ha sido fichado por Amazon para ser el protagonista de la serie de The Lord Of The Rings.

Aramayo remplazará a Will Poulter, quien dejó el proyecto por problemas en su agenda. Por el momento, solo se sabe que Beldor es el nombre del joven héroe protagonista al que dará vida.

La serie se ambientará en la Segunda Edad de la Tierra Media y también contará con la participación de Joseph Mawle, otro actor de Game Of Thrones, como el villano principal.

Además de Aramayo y Mawle, Ema Horvath, Markella Kavenagh y Morfydd Clark forman parte del elenco.

Previamente te contamos que la serie fue renovada para una segunda temporada.