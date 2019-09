Robert De Niro adelanta lo que pasará con su personaje en la película

De Niro interpreta el papel de Murray Franklin en la película, el presentador de un popular programa de entrevistas que invita a Arthur Fleck para hacer su stand up. En The Tonight Show anticipó algo de lo que puede pasar luego de eso.

Cuando le preguntaron sobre cómo fue trabajar con Joaquin Phoenix, De Niro respondió: “Fue fantástico. No me gusta lo que me hace, pero él me agrada mucho”, lo que confirma un final un poco espeluznante para su personaje.

Luego, para que no quede ninguna duda, Robert agregó: “Fue divertido interpretar a un conductor de televisión. No estaba contento con la forma en que resultó pero… (risas)”.

Parece que los días de Franklin están contados, y De Niro no puso guardarse el secreto hasta el estreno mundial de Joker.