Robert Downey Jr. acompaña muy bien en esta divertida cinta y todo, pero…

Muy frecuentemente muchos solemos leer comentarios antes de ir a ver una película: ¡divertidísima! ¡vayan a verla! etcétera. Nosotros no les diremos eso… solo les contaremos nuestra experiencia en esta aventura de niveles muy salvajes.

Dolittle es una producción del mismo actor que cuenta la historia del Dr. John Dolittle, un aventurero médico que tiene la capacidad de entender a los animales y por esto ha sido favorecido por la Reina Victoria, quien le proporciona un lugar donde pueda estar junto con los animales que ha ayudado. Dolittle pierde a su amada y ocasiona que se hunda en la más profunda depresión y olvidarse del mundo, hasta que la Reina enferma de gravedad y él deberá buscar un árbol en una misteriosa isla para sanarla.

Comencemos con lo que salta a la vista de todos: los animales. A pesar de tener a un actor de la talla de Downey Jr. en su cast, la película se recarga mucho más en el protagonismo de las simpáticas criaturas y el propio carisma que se desarrolla para cada uno de ellos. Este detalle a la larga es lo que se vuelve más atractivo y que tiene una muy buena manufactura.

Aunque sabemos que no son animales reales y tampoco lo parecen en su totalidad, la animación deja entrar perfectamente a un universo muy divertido entre ladridos, aleteos e inundaciones marítimas. La comedia tiene muy buenos remates y no solo para los niños, hay humor lo bastante negro y de doble sentido para que los adultos también se diviertan. También la historia es muy interesante: ¿buscar un raro árbol sanador en una misteriosa isla que no aparece en los mapas? Suena a una aventura fuera de serie, ¡y lo es!