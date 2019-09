Robert Downey Jr. regresará una vez más como Iron Man

Por si no tenían razones de peso para ver el spinoff de Black Widow, quizás un Hombre de Hierro que los ama 3000 los haga decidir.

Leyeron bien: Deadline informó que Robert Downey Jr. regresará como Tony Stark en la película estelarizada por Scarlett Johansson, que se estrenará en mayo del año 2020. Es peculiar la mención, pues de hecho el artículo habla de Spider-Man ganando en los Saturn Awards, y solo menciona esto en un breve paréntesis, pero con mucha seguridad. ¿Será?

De inmediato, fans de Iron Man han comenzado a especular si acaso se tratará de un Skrull suplantando a Stark o incluso si uno de aquellos extraterrestres fue el que murió en Endgame, en lugar del dueño de Stark Industries. Pero recuerden que los hechos de Black Widow ocurrirán ANTES de Avengers: Endgame, por lo que la presencia de Stark sería exactamente igual a la de Natasha Romanoff, quien también murió en la última cruzada de los actuales Vengadores.

¿Qué les parece? ¡Con razón –y considerando el inminente divorcio con Sony Pictures– se reservó este mega cameo para el MCU y no para Spider-Man: Far From Home! Además, resulta poética la forma de “despedirse” de la pantalla, la de estos dos personajes, recordando que Black Widow apareció primero en uno de los filmes de Iron Man.