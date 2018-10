Robert Englund admite que volvió a interpretar a Freddy gracias a los fans – The Goldbergs

La semana pasada, Robert Englund volvió a ponerse en la piel del mítico Freddy Krueger para atormentar los sueños de The Goldbergs en el especial de Halloween. Sin embargo, el actor de 71 años ya hacía tiempo que había dejado atrás la interpretación del personaje y en una nueva nota con el New York Post confesó que aceptó la idea con el único fin de hacer felices a sus fanáticos.

“He sido muy protector con el personaje durante años…Le dije que no al [creador de la serie] Adam [Goldberg]”, admitió Englund. “Y luego me envió la carta de admiradores más hermosa que he recibido, contándome lo mucho que significó para él A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors . Y después comencé a pensar en mis fanáticos, cómo encaja con la experiencia de los 80 y este tipo de juego de memoria retro sobre el que tratan los Goldberg“.

En el capítulo de la serie ambientada en la década de los ‘80, el personaje de Adam tiene permitido ver A Nightmare on Elm Street, a pesar de que Beverly cree que no es una buena idea. Durante la noche, Beverly se ve acosada en sueños por el espeluznante Freddy Krueger, quien le enseña una una importante lección sobre la relación de su hijo con Jackie.