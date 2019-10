Robert Pattinson anticipó que copiará a Willem Dafoe para la voz de Batman

La estrella de la película de Matt Reeves ha revelado una de las principales inspiraciones detrás de su voz del murciélago.

Aparentemente, Robert está tomando consejos vocales de Willem Dafoe, a quien acompaña en la película The Lighthouse. En una entrevista con Access, Pattinson expresó: “La voz de Willem en The Lighthouse es bastante inspiradora. Es muy similar a la voz que voy a hacer en The Batman“.

Dafoe hace de un marino experimentado en The Lighthouse, su voz es grave, brusca y directa, pero tiene un acento extraño, por lo cual Pattinson bromeó: “Batman tiene una especie de voz pirata ¡Creo que eso realmente le quedará bien!”

The Batman se lanzará el 25 de junio de 2021. Aquí les dejamos el trailer de la película protagonizada por Dafoe y Pattinson para que vean a qué se refería Robert: