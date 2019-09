Robert Pattinson habla por primera vez sobre su papel como Bruce Wayne

Además, también se refirió a la polémica que ha generado para algunos fans el hecho de que haya sido elegido para este rol: “Para ser honesto, fue menos intenso de lo que esperaba. Es mucho más divertido cuando se espera poco de ti, así no hay expectativas sobre lo que puedes demostrar”.

Desde que el actor fue el elegido para convertirse en Batman en la próxima película de Matt Reeves, todavía no había realizado ninguna declaración sobre qué significa para él ponerse la capa del superhéroe, hasta ahora.

No obstante, también reconoció que, cunado se filtró la información, se puso muy nervioso por las consecuencias: “Cuando se filtró, estaba furioso. Todos estaban muy molestos. Todo mi equipo estaba en estado de pánico. Me sentí absolutamente aliviado cuando Matt me llamó”.

El actor también reveló que ha tenido el papel de Batman en su cabeza por mucho tiempo. Pattinson había escuchado que Reeves estaba trabajando en un guión con un Bruce Wayne más joven y por eso quería trabajar con él: “Es algo absurdo decirlo ahora, pero tenía una idea para hacer este Batman, y había estado presionando a Matt para vernos. Él no aceptó ninguna presión, pero yo seguí pidiendo conocerlo”. Cuando Reeves finalmente terminó el guión, cedió y aceptó una reunión en Los Ángeles.

The Batman tiene su estreno previsto para el 25 de junio de 2021, siempre y cuando no haya retrasos.