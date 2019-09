Robert Sean Leonard será estrella invitada en la tercera temporada – The Good Doctor

¡Un encuentro entre doctores!

De acuerdo a TVLine, el actor Robert Sean Leonard será estrella invitada en la tercera temporada de The Good Doctor, reuniéndose con el creador y productor ejecutivo de House, David Shore.

Sean Leonard aparecerá en el tercer episodio de la nueva temporada como Shamus O’Malley, un ávido pescador deportivo, que es trasladado al hospital luego de un accidente de pesca.

Además de sus ocho años en House, Sean Leonard ha actuado en Falling Skies, The Hot Zone, The Blacklist, Blue Bloods, The Good Wife y Law & Order: Special Victims Unit.

Esta no es la primera vez que un exalumno de House aparece en la serie, previamente los fans de The Good Doctor vieron a la actriz Lisa Edelstein interpretando a la Dra. Marina Blaize.

La tercera temporada de la serie debutará (en Estados Unidos) el 23 de septiembre a través de ABC.

¡Checa abajo el primer vistazo!