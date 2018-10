Rodrigo de la Serna se suma a la serie española y revela una gran sorpresa – La Casa de Papel

Mientras esperamos la nueva temporada del fenómeno español que ahora será producido por Netflix, un nuevo actor acaba de unirse al elenco. Se trata del argentino Rodrigo de la Serna (Diarios de Motocicleta), quien reveló que La Casa de Papel tendrá una cuarta temporada.

“Es muy probable que el año que viene me vaya a España. Ya puedo confirmar que me convocaron para hacer la tercera y cuarta temporada de La Casa de Papel. Estoy a punto de firmar el contrato. Va a ser un personaje fuerte, muy importante. No puedo adelantar nada al respecto”, le dijo Rodrigo a Cineargentino.net.

Hasta el momento, ni Netflix ni el creador Álex Pina han confirmado una cuarta temporada y los detalles de la próxima entrega se mantienen en secreto.

“Estoy contento porque es una serie que está muy bien realizada. Es un momento de mi vida en el cual esta vez voy a decir que sí. España es algo más cercano que Hollywood y tengo muchos amigos ahí”, añadió de la Serna.

Los protagonistas de la banda criminal, Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Paco Tous, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Alba Flores y Jaime Lorente, también regresaran para la tercera parte, aún sin fecha de estreno.