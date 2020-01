Ron Howard dirigirá película sobre supuesto atentado contra Fidel Castro

¿Se imaginan, una película basada en la vida real, que contara sobre un intento de asesinato a Fidel Castro, en la época de la Guerra Fría?

¡Pues sí sucederá y ya hay director para el proyecto!

Deadline informó que Ron Howard (Solo: A Star Wars Story) fue reclutado por Paramount Pictures para dirigir The Fixer, una historia escrita por Tyler Hysel (Lore) que trata sobre las desgracias de un agente del FBI, quien al ser asignado por la CIA para tratar de asesinar a Fidel Castro, deberá armar un equipo… ¡con la mafia de Chicago!

The Fixer es producida por Imagine (junto con la productora de Bradley Cooper, aunque esto no necesariamente implica que él actúe) y por el momento no cuenta con elenco ni fecha de estreno.