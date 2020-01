Rosalind Chao se une a la película de Marvel

La actriz es la nueva incorporación al elenco de Shang-Chi and Legend of the Ten Rings que se lanzará el 12 de febrero de 2021.

Mientras Marvel sigue desarrollando Eternals, Shang-Chi es el siguiente gran proyecto en la mira de Kevin Feige y compañía, es por eso que el reparto ha comenzado a agrandarse. Según Illuminerdi, la actriz Rosalind Chao ha sido elegida en un papel importante. Ella se suma a Simu Liu, Tony Leung y Awkwafina como los únicos nombres del elenco.

El sitio indica que ella interpretará a una mamá, pero el nombre del personaje y los detalles más específicos aún no han sido revelados. precisar un nombre específico para el papel. No obstante, se especula que Chao podría ser la madre del personaje de Awkwafina.

Rosalind Chao también tiene otra conexión con Disney, ya que protagonizará Mulan como Hua Li, pero ese no es su único título cinematográfico o televisivo, también formó parte de: Code Black, The L Word: Generation Q, Plus One, This is Us, Better Things, Tragedy Girls y Sin City Saints, entre otros.