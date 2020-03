Rosario Dawson protagonizará la adaptación televisiva del cómic DMZ

Benjamin Bratt (Miss Congeniality) también ha sido fichado para formar parte de la adaptación dando vida a Parco Delgado, uno de los líderes más populares y mortales de una de las pandillas más poderosas de la DMZ. Quiere gobernar la zona y no se detendrá ante nada para asegurar ese resultado. Él es conocido como un hombre tremendamente magnético, amable e influyente.

Freddy Miyares (When They See Us) interpretará a Skel, el despiadado sicario que trabaja para Delgado, quien pese a su labor guarda una conexión con la humanidad a través de su profunda pasión por el arte que refleja siendo un talentoso artista del graffiti.

El episodio piloto será dirigido por Ava DuVernay y la adaptación corre a cargo de Roberto Patino (Westworld) quien además funge como showrunner.