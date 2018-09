Rosario Dawson quiere ser parte de la nueva serie del Capitán Picard – Star Trek

CBS All Access se encuentra desarrollando la serie sobre la vida del Capitán Picard de Star Trek: The Next Generation y parece que ya hay actores solicitando ser parte de esta nueva aventura. Una de ella es Rosario Dawson, la actriz conocida por su papel de la enfermera Claire Temple en la series de los Defensores de Marvel, quien se ha mostrado muy entusiasmada con el regreso de Patrick Stewart al universo trekkie.

“Crecí amando Star Trek y todavía estoy esperando mi holodeck”, dijo Dawson en el Festival de Tribeca. “Mi serie favorita es The Next Generation por Jean-Luc Picard. Si necesitan un Klingon para la nueva serie, bueno, ¿has visto mi cinco cabezas?”

“Me encanta Star Trek porque siempre me maravillé con la idea de un mundo sin capitalismo”, añadió la actriz y activista política que en 2016 hizo campaña por el socialista democrático Bernie Sanders.