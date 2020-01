Rosario Dawson se quiere sumar a la serie – The Mandalorian

En Twitter, un fan fantaseo con ver a Ahsoka Tano siendo interpretada por Rosario Dawson en la segunda temporada de The Mandalorian. Según el tiempo en el que está ubicada la serie, el personaje tendría unos 40 años, más o menos. Y a Rosario no se le escapó el tweet:

Después del éxito de la primera temporada de The Mandalorian , muchos fans esperan ver nuevos personajes, entre ellos a Ahsoka Tano, a quien conocemos la serie animada The Clone Wars.

“Díselos. #AhsokaLives”, escribió la actriz ¿Nos está anticipando algo que no sabemos o sólo se está postulando para el papel? Rosario tiene vínculos con Disney por su participación en las series de Marvel, el número lo tienen, así que podrían contactarla muy rápido.

En The Clone Wars, el show lanzado en 2008, Ahsoka se convirtió en uno de los personajes más queridos por los fans y hasta pidieron que tenga algún cameo en la más reciente trilogía de Star Wars, pero no sucedió. No obstante, puede que Disney+ sea su lugar.