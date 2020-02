RUMOR: Disney planea universo de películas – Dragon Ball

¿Se acuerdan de LO HORRIBLE que fue Dragonball Evolution en 2009? Pues bien, parece Disney piensa que 11 años podrían haber borrado el mal recuerdo de este intento de live-action de la saga de Akira Toriyama.

O al menos es lo que indica el rumor que detectó We Got This Covered, pues informaron que un artista de Instagram aseguró:

“Hace algunos días escuché el rumor de que Disney planea iniciar una serie de películas live-action de Dragon Ball, con la esperanza de replicar el éxito del MCU. No sé si es real o no. Sólo espero que algún día el Super Saiyan 4 haga su entrada al live-action”.

Aunque el rumor no proviene de una fuente válida, es interesante que coincide con otras declaraciones similares sobre la posibilidad de que Disney realmente haga esto, incluso contemplando un elenco 100% asiático (con Ludi Lin como Goku y Henry Golding como Vegeta) y que supuestamente esperarían a que Mulan fuera un éxito para dar luz verde al proyecto, pues recordemos que Fox tenia los derechos de la franquicia en América… y ahora les pertenecen dichos estudios.

¿Les gustaría que el ratón también se apoderara de esta saga? ¿Estará en buenas manos esta vez? Con que nos den algo como Light of Hope (aquél increíble fan project), estaríamos conformes: