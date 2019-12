RUMOR: Disney podría despedir a Kathleen Kennedy de Lucasfilm

¿Ya vieron Star Wars: The Rise of Skywalker? ¿Les gustó?

Las críticas de especialistas y el público están mayormente en contra el final de la saga Skywalker no sólo en Rotten Tomatoes y Cinemascore, sino en redes sociales. ¿Habrá necesidad de “cortar una cabeza” para aparentar que se corregirá el daño en el gusto de millones de fans?

We Got This Covered afirma que la misma fuente que les anticipó quienes morirían en esta secuela, así como la identidad de cierto traidor les dijo que los estudios Disney quieren a Kathleen Kennedy fuera de Lucasfilm, y que su salida como presidenta podría anunciarse muy pronto.

El mismo rumor apunta a que su reemplazo sería una mujer –aunque no saben quién– a fin de que los estudios no sean acusados de “menospreciar a las mujeres con altos cargos”.

Aún si esto es cierto, ¿creen que esto realmente sea la solución? ¿No es acaso demasiado tarde?