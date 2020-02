RUMOR: ¿Dwayne Johnson para la voz Knuckles en la secuela?

Hace algunas semanas comenzó a decirse que The Rock podría dar voz al echidna Knuckles en la segunda película de Sonic.

Luego, la semana pasada les informamos que Neal McDonough –quien tuvo un breve papel en la primera película– escuchó que Dwayne Johnson podría aparecer en Sonic the Hedhehog 2, a lo que incluso La roca reaccionó desde su cuenta de Twitter, comentando que, como fan del erizo azul, le gustaría que eso sucediera.

Ahora es We Got This Covered quien da seguimiento, comentando que especialmente tras el enorme éxito del filme en taquilla, fuentes confiables les aseguran que las charlas para que esto suceda se han retomado, aunque no hay nada seguro: ¡pero que el papel sería más que un cameo, sino más bien el del antagonista y posterior aliado Knuckles!

Curiosamente, Knuckles no aparece en el segundo videojuego de la franquicia, sino en Sonic the Hedhehog 3, donde Eggman logra confundirlo para que sea enemigo de Sonic y Tails. Knuckles sería un aliado hasta el videojuego de finales de ese mismo año en la consola SEGA Genesis, Sonic & Knuckles.

¿Qué opinan? Será que el rojizo equidna vive en el “mundo de hongos” donde queda aislado Robotnik, y esa es la amenaza de la que habla Tails en la escena post-créditos de la actual película?

Miren DÓNDE ocurre la primera escena del videojuego antes mencionado…