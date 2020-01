RUMOR: La nueva saga Star Wars sucederá en la Antigua República

Ya se había dicho algo por el estilo, pero considerando la fuente, este rumor comienza a tomar fuerza.

Según los confiables insiders de Making Star Wars, las siguientes películas de la saga de La Guerra de las Galaxias se basarán en lo que los warsies conocemos como “La Alta República”, la República Galáctica o la Antigua República (si se ve desde la era Skywalker). Esto podría significar hasta 400 años antes de los eventos de Episodio I, lo cual nos haría pensar mucho en los videojuegos de BioWare, The Old Republic y Knights of the Old Republic.

Lo interesante es que la fuente no habla de una película o trilogía, sino de una SERIE de películas que podrían interconectarse durante muchos años. La era podría ubicarse tiempo después de que Darth Bane estableciera la Regla de Dos de los Sith, cuando los Jedi eran increíblemente abundantes y poderosos.

Entonces… ¿no habrá NADA DE NADA de los personajes de la saga Skywalker? No tan rápido. ¿Se acuerdan de la edad de Yoda en Return of the Jedi? Así es. El poderoso Jedi podría aparecer en esa saga… ¡cuando aún entrenaba para convertirse en Maestro!

Ahora bien, dado que los creativos de Game of Thrones ya no están a cargo de las películas que supuestamente se estrenarían en 2022, 2024 y 2026, habrá que esperar para saber qué tan cierto es este rumor… y quién estará a cargo de tan ambicioso proyecto.