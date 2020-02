RUMOR: Taron Egerton y Scarlett Johansson en remake de Little Shop of Horrors

Tiene 4 meses que no sabíamos más del remake de Little Shop of Horrors (1986), aquél filme de culto estelarizado por Rick Moranis, con la participación de John Candy y Steve Martin.

Pues bien, parece que el rumor sobre Lady Gaga se ha disuelto, pues el sitio Full Circle asegura que Taron Egerton (Rocketman) está en negociaciones para el papel de Seymour el segundo remake de esta historia… que de hecho fue una película originalmente del año 1960.

Por si fuera poco, otra fuente afirma que Scarlett Johansson (Jojo Rabbit) podría obtener el papel de la sensual Audrey (lo que explicaría la ausencia de Gaga) y con Billy Porter (Pose) como la planta carnívora alienígena, Audrey II.

Se ignora quién dirigirá el remake, pero hace años se hablaba de Greg Berlinati (Arrow) como posible candidato.

¿Qué opinan? La verdad, nos habría encantado que Rick Moranis (Ghostbusters) diera vida a Audrey II, pues sabemos que está retirado pero recientemente tuvo un cameo de voz en The Goldbergs.