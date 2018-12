Rupert Grint será parte del nuevo thriller psicológico de Apple

El actor Rupert Grint, nuestro eterno Ron Weasley de Harry Potter, acaba de fichar por un papel secundario en el próximo thriller psicológico de Apple producido por Blind Edge Pictures de M. Night Shyamalan (The Sixth Sense, Split).

La serie aún sin título cuenta en su elenco con Lauren Ambrose (Six Feet Under) y Nell Tiger (Game of Thrones).

Hasta el momento, la trama no ha sido revelada oficialmente, pero según Deadline sigue a los padres Dorothy (Ambrose) y Sean Turner, quienes han contratado a la joven niñera Leanne para ayudar a cuidar a su hijo recién nacido.

Grint interpretará a Julian Pearce, el hermano menor de Dorothy (Ambrose).

El thriller es una creación de Tony Basgallop (24), quien se desempeñará como escritor y productor ejecutivo junto a Shyamalan.

M. Night Shyamalan dirigirá el episodio piloto.