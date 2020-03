Ryan Phillippe y Katheryn Winnick protagonizarán la nueva serie del creador de Big Little Lies

David E. Kelley, creador y productor de Big Little Lies, está preparando una nueva serie para ABC que lleva el título The Big Sky, la cual será protagonizada por Ryan Phillippe (Shooter) y Katheryn Winnick (Vikings), quienes se suman a un nuevo proyecto televisivo después de haber protagonizado dos exitosas series.

La historia gira en torno a Jenny Hoyt (Winnick), una expolicía que une fuerzas con la detective privada Cassie Dewell –que será interpretada por Kylie Bunbury (When They See Us)– para buscar a dos hermanas que fueron secuestradas por un camionero en la autopista de Montana. Este hecho las llevará a descubrir que este suceso no ha sido el único en esa zona, la cual es de peligro para las mujeres.

Ella comenzarán una carrera contra el tiempo para resolver el caso y evitar que otra mujer sufra las consecuencias. En este viaje, Cody Hoyt (Phillippe), un exjinete de rodeo, se involucrará en el caso para llegar a la verdad.